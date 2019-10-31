ÖZCEZARLI'YA GEÇİTKALE HAVAALANI'NDA TÖREN
Özcezarlı için Geçitkale Havaalanı’nda tören düzenlendi
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Uçak kazasında hayatını kaybeden Serkan Özcezarlı için bugün Geçitkale Havaalanı’nda tören düzenlendi…
Özcezarlı’nın naaşı daha sonra Cihangir’de toprağa verilecek…
Hakan Çetinkaya’nın naaşı ise dün akşam İzmir’e gönderilmişti.
Etiketler : Serkan Özcezarlı, Geçitkale Havaalanı, tören
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