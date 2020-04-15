Özçınar:Vatandaşlar gerekli kurallara uymalı

KKTC’de Kovid-19 ile mücadele sürerken hükümetin aldığı tedbirlerin yanısıra yerel yönetimler de hummalı bir çalışma içerisinde.

Bu çerçevede Güzelyurt Belediyesi de kendi sorumluluk alanında çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak BRT’ye konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Özçınar, belediye olarak bölgede eczaneler, marketler gibi açık olan işletmelerin hijyen kurallarına riayet etmesi konusunda denetleme çalışmaları yaptıklarını belirterek, İlçe Emniyet Kurulu başkanlığında oluşturdukları kriz masası ile çalışmalara organize bir şekilde devam ettiklerini ve şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Mahmut Özçınar, narenciyede hasatın sürdüğüne de işaret ederek, bu konuda da işletmelerin, fabrikaların ve işçilerin uyması gereken kurallara riayet etmesinin çok önemli olduğunu ve konuyla ilgili denetimlerin devam ettiğini, 15 güne kadar narenciye hasat sürecinin de tamamlanmasını beklediklerini anlattı.

İlçeler arası giriş çıkışların yasaklanmasının ardından Güzelyurt ilçesine giriş noktalarında polisle birlikte belediye ekiplerinin de görevde olduğunu kaydeden Özçınar, bu noktalarda araçların dezenfekte edildiğine ve vatandaşların sıcaklık ölçümlerinin yapıldığına, bu süreçte de vatandşların görevlilere yardımcı olmasının gereğine vurgu yaptı.

Güzelyurt’taki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilen İngiltere’den gelen vatandaşların da en iyi şekilde bu süreci atlatacağına inandığını belirten Özçınar, buradaki vatandaşlara herhangi bişey göndermek isteyen Güzelyurt bölgesindeki ailelerin eşyalarını Güzelyurt Kaymakamlığı yanındaki Belediye Binası’na bırakabileceğini söyledi.

Belediyelerin bu süreçte mali yükünün arttığına da vurgu yapan Özçınar, belediyelerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahmut Özçınar, bu süreçte yapılabileceklerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün Girne Belediyesi’nde belediye başkanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştireceklerini de dile getirdi.