ÖZDEN, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 31 Aralık 2018 tarihinde, kullanımındaki aracın arka kapağının açılıp o sırada yaya olarak yürüyen 27 yaşındaki kızın başına vurarak ağır yaralanmasına neden olan zanlı Mustafa Can Özden, yeniden mahkemeye çıkarıldı

Mağusa’da 31 Aralık 2018 tarihinde, kullanımındaki aracın arka kapağının açılıp o sırada yaya olarak yürüyen 27 yaşındaki kızın başına vurarak ağır yaralanmasına neden olan zanlı Mustafa Can Özden hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Özden, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru, 31 Aralık 2018 tarihinde Mağusa Akhisar Sokak üzerinde, zanlı Mustafa Can Özden’in, yönetimindeki PN 697 plakalı çift kabin aracın arka korkuluk demirini sabitlemeden seyrettiği esnada, arka korkuluk demirinin açıldığını belirtti.

Konu aracın arka korkuluk demirinin açılması sonucu o esnada yolda yaya olarak yürüyen Solange Nechep Check’in açılan kapağın başına vurması sonucu ağır yaralandığını belirten tahkikat memuru, Check’in kafa travması nedeniyle Nöroloji Servisinde müşahede altına alındığını söyledi. Tahkikat memuru, zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mustafa Can Özden’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve zanlı lehine 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.