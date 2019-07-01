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ÖZEL GÜNDEMLİ BAKANLAR KURULU TOPLANTISI

ÖZEL GÜNDEMLİ BAKANLAR KURULU TOPLANTISI

Bakanlar kurulu toplandı

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Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Saat 10.10’da başlayan özel gündemli Bakanlar Kurulu  toplantısına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da katılıyor. 
Toplantı sonrasında basına açıklama yapılması bekleniyor.

 

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