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Özel hayat konuşmuyoruz!

Özel hayat konuşmuyoruz!

Özel hayat konuşmuyoruz!

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Murat Boz’la ilişkisine kaldığı yerden devam eden Aslı Enver, bir arkadaşının nişanında görüntülendi.

Arkadaşının nişanından çıkan Aslı Enver, sette çalıştığını söyleyerek aracına doğru yöneldi. Evlilik haberleri doğru mu?" soruları karşısında "Özel hayatı konuşmama kararı aldık” yanıtını verdi.

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