Özellikle hazmetme sıkıntısında çok etkili...

Rezene çayı kaç kalori? Rezene çayının besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki rezene çayı kaç kaloridir? Rezene çayının besin değerleri ve kalorisi...

Rezenenin sağlığa faydaları çoktur. Anemi, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, kolik, ishal, solunum bozuklukları ve menstrüel bozukluklarda önemli fayda sağlar. Rezene, sodyum, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosfor gibi faydalı minerallerin dışında bolca A ve C vitaminleri bakımından zengin bir kaynaktır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de rezene çayıdır. İşte rezene çayının besin değerleri ve kalorisi…

REZENE ÇAYI KAÇ KALORİDİR: 100 gram rezene çayı yaklaşık 1 kaloridir.

REZENENİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram rezenenin besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 90,21 g

Protein: 1.24 g

Toplam yağ: 0.2 g

Karbonhidrat: 7.3 g

Lif: 3.1 g

Toplam şeker: 3.93 g

Kalsiyum: 49 mg

Demir: 0.73 mg

Magnezyum: 17 mg

Fosfor: 50 mg

Potasyum: 414 mg

Sodyum: 52 mg

Çinko: 0.2 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 12 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.64 mg

B-6 Vitamini: 0.05 mg

Folat, DFE: 27 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 48 µg

A Vitamini, İÜ: 963 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.58 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 62.8 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.07 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.17 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg