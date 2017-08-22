“Özellikle yaptılar”

Emlakçı Turgay Ersalıcı, Metehan Bölgesi’ndeki araziler konusunda Yeni Bakış’a konuştu. Ersalıcı, söz konusu arazinin imara açıkken kendisine satıldığını, satın aldığı arazinin geçtiğimiz ay içinde başkaları tarafından satın alınmak istendiğini belirtti. Ersalıcı, yapılan teklifi kabul etmediğini, bu nedenle bazı çevrelerin kendisini karalama politikasına başvurduğunu söyledi.

Ersalıcı, “Bende tüm belgeler mevcuttur. Veremeyeceğimiz hesabımız yoktur. Yıllardır emlakçılık yapıyorum. Kimseyle bugüne kadar yanlış bir hesabım olmadı. Bundan sonra da işime aynı şekilde devam edeceğim” diye konuştu.

Yeni Bakış’ın geçtiğimiz gün “Gece Rahat Uyuyabiliyor musunuz?” başlığıyla verdiği haberde Metehan yolu üzerinde yeni bir arazi skandalını ortaya çıkarmış ve “İskana açıldığı” gizli tutularak vatandaşın arsalarının ucuza kapatıldığını duyurmuştu.

“Arazi bana imara açıkken satıldı”

Haberde adı geçen Emlakçı Turgay Ersalıcı, Yeni Bakış’ı ziyaret ederek Metehan Bölgesi’ndeki araziler konusunda açıklamalarda bulundu. Ersalıcı, söz konusu arazinin imara açıkken kendisine satıldığını, satan kişiye de parasını tamam ödediğini ifade ederek, aldığı arazinin ise geçtiğimiz ay başkaları tarafından satın alınmak istendiğini belirtti. Ersalıcı, yapılan teklifi kabul etmediğini, bu nedenle de bazı çevrelerin kendisini karalama politikasına başvurduğunu söyledi.

“Veremeyeceğimiz hesabımız yoktur”

Ersalıcı, “Bende tüm belgeler mevcuttur. Veremeyeceğimiz hesabımız yoktur. Yıllardır emlakçılık yapıyorum. Kimseyle bugüne kadar yanlış bir hesabım olmadı. Bundan sonra da işime aynı şekilde devam edeceğim” diye konuştu.

2016 yılında 15’inci vergi rekortmeni

Turgay Ersalıcı, ülkeye yatırıma önem veren bir işadamı olduğuna dikkat çekerek, “Ben bu ülkede yatırım yapıyorum ve bunun da en bariz örneği 2016 yılında 15’nci vergi rekortmeni olmamdır” dedi.

“Araziyi satıp paramı bir tamam aldım”

Turgay Ersalıcı’ya Yeni Bakış ziyaretinde Metehan bölgesindeki araziyi satan şahıs da eşlik etti. Adının açıklanmasını istemeyen sözkonusu şahıs, “Ben Turgay Beye arazimi satıp paramı da bir tamam aldım. Arazinin iskana açık olduğuna dair belgeyi de bir tamam ilettim” dedi.