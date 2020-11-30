ÖZERSAY: “BAKANLAR GÖREVİNİN BAŞINDA”

Dış politikayla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek gerekli inisiyatifi aldıklarını anlatan Özersay, buna AP’nin Maraş’la ilgili kararı hakkında Cumhurbaşkanlığı’nca yapılan resmi açıklamayı örnek verdi; ilgili açıklamanın taslağının Cumhurbaşkanlığı ile istişare halinde Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığını söyledi.

Yeni hükümet kurulmasa da İngiliz Yüksek Komiseri ile İngiltere’den gelen yetkililerle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile çeşitli toplantılar yaptığını dile getiren Özersay, istişarelerin devam ettiğini anlattı. Türkiye’den gelen yetkililerle de fikir egzersizleri yapıldığını, buraya da katkılar yapıldığını kaydeden Özersay, hükümet kurulmasa da çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Özersay “Yeni hükümet kurulmamış olsa da bakanlar olarak bizler görevlerimizi yerine getiriyoruz” dedi.

BRTK