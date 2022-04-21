Özersay: ''Biz ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız.''

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından açıklamada ''Biz bu ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız''dedi

Özersay'ın açıklaması şöyle:

''Dün dediğimiz gibi sayın Tatar Maliye Bakanını görevden alınmasını onaylamaya cesaret edemiyor diye UBP-DP-YDP hükümeti bozulup aynı UBP-DP-YDP hükümeti tekrar kurdurulacaksa, ki görünen o ki bu yapılmaya çalışılıyor, biz ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız.''