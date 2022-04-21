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  3. Özersay: ''Biz ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız.''
Özersay: ''Biz ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız.''

Özersay: ''Biz ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız.''

Özersay: ''Biz ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız.''

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HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından açıklamada ''Biz bu ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız''dedi

Özersay'ın açıklaması şöyle:

''Dün dediğimiz gibi sayın Tatar Maliye Bakanını görevden alınmasını onaylamaya cesaret edemiyor diye UBP-DP-YDP hükümeti bozulup aynı UBP-DP-YDP hükümeti tekrar kurdurulacaksa, ki görünen o ki bu yapılmaya çalışılıyor, biz ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız.''

Dün dediğimiz gibi sayın Tatar Maliye Bakanını görevden alınmasını onaylamaya cesaret edemiyor diye UBP-DP-YDP hükümeti...

Posted by Kudret Özersay on Wednesday, 20 April 2022
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