Özersay: ''Biz ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız.''
Özersay: ''Biz ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız.''
A+A-
HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından açıklamada ''Biz bu ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız''dedi
Özersay'ın açıklaması şöyle:
''Dün dediğimiz gibi sayın Tatar Maliye Bakanını görevden alınmasını onaylamaya cesaret edemiyor diye UBP-DP-YDP hükümeti bozulup aynı UBP-DP-YDP hükümeti tekrar kurdurulacaksa, ki görünen o ki bu yapılmaya çalışılıyor, biz ülkeye zaman kaybettirecek acemice yazılan bu senaryonun parçası olmayız.''
Dün dediğimiz gibi sayın Tatar Maliye Bakanını görevden alınmasını onaylamaya cesaret edemiyor diye UBP-DP-YDP hükümeti...Posted by Kudret Özersay on Wednesday, 20 April 2022
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.