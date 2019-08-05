ÖZERSAY, ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
Özersay Ankara'da Çavuşoğlu ile görüştü
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya geldi.
Kıbrıs meselesine ve Doğu Akdeniz’e ilişkin son gelişmelerin ele alındığı basına kapalı görüşme, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında gerçekleşti.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşma yapacak.
Etiketler : Kudret Özersay, Ankara, Mevlüt Çavuşoğlu
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