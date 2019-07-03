ÖZERSAY CENEVRE'DE

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İsviçre’nin Cenevre kentinde temaslarda bulunuyor.

Özersay, temasları kapsamında Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar gerginliği ve bölgesel güvenlik konularını da içeren bir konferansta konuşacak ve çeşitli yabancı basın mensuplarına röportajlar verecek.

Kudret Özersay’a Cenevre temasları sırasında Müsteşarı Güneş Onar ile Bakanlık diplomatlarından Üçüncü Sekreter Ömür Gedikoğlu eşlik ediyor.

Bakan Özersay’ın heyetinde KKTC Cenevre Temsilcisi Gizem Alpman da yer alıyor.