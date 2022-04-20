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Özersay: Çıkış yolu toplumsal mutabakat hükümetidir

Özersay: Çıkış yolu toplumsal mutabakat hükümetidir

Özersay: Çıkış yolu toplumsal mutabakat hükümetidir

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Halkın Partisi  (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümetin istifasını kabul etmesinin ardından BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Özersay, son gelişmelerin, koolisyonun kendi içindeki uyumsuzluktan kaynaklanmadığını,UBP’nin kendi içinden kaynaklandığını belirterek, “yönetemiyor oluşundan dolayıdır” dedi.

Ülkede ekonomide derin bir yara açıldığını kaydeden Özersay, biran önce halkı düşünerek, mecliste bulunan 5 siyasi partinin katılımı ile toplumsal mutabakat yapılması gerektiğini vurguladı.

Özersay, ülkenin ortak akılla yönetilmesi gerektiğine işaret ederek, çözümün toplumsal mutabakat hükümeti olduğunu kaydetti ve HP’nin bunun her versiyonunu konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

BRT

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