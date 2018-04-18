ÖZERSAY DEĞİŞİKLİK YASASINI DEĞERLENDİRDİ...

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Müşavirliği kaldıracak değişiklik yasasını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eleştirilere cevap veren Özersay, hazırlanan yasa tasarısının Anayasaya uygun olduğunu düşündüğünü ifade etti

“Dünyanın her yerinde değişim zordur, sancılıdır, eleştiren çok olur ve bu nedenle de cesaret ister” diyen Özersay, Başsavcılık’tan gelen görüşleri de dikkate alarak gerekmesi halinde Genel Kurul’da da son bir dokunuş yapılarak ilgili yasayı sonuçlandıracaklarını belirtti.

Kudret Özersay açıklamasında, “Bundan sonra görevden alınan kimse müşavir olamayacak. Bundan önce görevden alınıp yasaya göre müşavir olmuş olan kişilerin işe gitmeden maaş almalarına son vermek için daha sağlam bir hukuki zemin yaratılmış olacak. Kuşkusuz bunun da uygulanmasında siyasi irade gerekli olacak.” ifadelerini kullandı.

Atılan adımın gerekli ama yeterli olmadığını dile getiren Özersay, bu adımın asıl tamamlayıcısının kamu reformu olacağını kaydetti.

Özersay, üçlü kararnamelerle siyasi atamaların kapsamını daraltacaklarını, bir sonraki adımda yapacakları değişiklikle artık özel kalem ile müsteşarın dışında kalan tüm müdürlerin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sınavla, profesyonellik temelinde atanması esasına dayalı bir modele geçeceklerini dile getirdi.