ÖZERSAY DUŞANBE'DE!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC’nin Kıbrıs Türk Devleti adıyla gözlemci üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Tacikistan’nın Başkenti Duşanbe’de düzenlenen 23. Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Ülkelerin dışişleri bakanları, dışişleri bakan yardımcıları ve devlet bakanlarının katılımıyla gerçekleşen uluslararası toplantının başında Özersay’ın da katılımıyla Bakanlar aile fotoğrafı çektirdiler.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay Konsey toplantısında yaptığı konuşmada KKTC’nin çeşitli konulardaki görüşlerini ortaya koydu.

Özersay’a Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantıları sırasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı; İİT ile ilişkiler bölümü Müdürü Gülfem Veziroğlu Sevgili, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Güneş Onar ve II. Sekreter Çağrı Kalfaoğlu eşlik ediyor.

KKTC’nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gözlemci üyeliği Bakanlar Konseyi’nde alınan kararla 3 yıl daha uzatıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da katılımcı bakanlar arasında olduğu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 23. Bakanlar Konseyi Toplantısında KKTC’nin Kıbrıs Türk Devleti adı altında gözlemci üyeliği yenilendi.

2012 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatına gözlemci üye olan KKTC Tajikistan’ın Başkenti Duşanbe’de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısında Ekonomik İşbirliği Teşkilatının üyelerinin oyuyla gözlemci üyeliği üç yıl daha uzatıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi’nde konuşan Özersay, 2012 yılından beridir gözlemci üye olan Kıbrıs Türk Devleti’nin Teşkilatla olan ilişkilerine vurgu yaparak, söz konusu üyeliğin Kıbrıs Türkleri üzerinde uygulanan haksız izolasyonun kaldırılması yönünde somut bir adım olduğunu ve bunun devamının gelmesinin gerekliliğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Özersay, Kıbrıslı Türklerin seyahat belgelerinin kabul edilmesinden temsiliyete, ticaretten eğitime, kültüre, sanattan spora yaşamın her alanına yayılan birtakım kısıtlamalar altında yaşamaya maruz bırakıldığını, bu durumun da Kıbrıs Rum tarafının çözüm konusundaki uzlaşmaz tutumunu beslediğini ve izolasyonun sürdüğü her geçen gün Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle gücü ve zenginliği paylaşmaktan daha da uzaklaştığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Özersay, Kıbrıs Türk Halkının hala günlük hayatlarının her anında haksız ve adaletsiz izolasyonların etkileriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkelerle, Kıbrıslı Türklerin dünyada hak ettiği gelişimi sağlamasını ve uluslararası toplumun parçası olmasını engelleyen söz konusu kısıtlamaların ortadan kaldırılmasına ilişkin somut adımlar atılması yönünde bir yol haritası üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzun altını çizdi.

Özersay, bu doğrultuda Teşkilattan ve üye ülkelerden dayanışma ve destek talep etti.

Konuşmasında ayrıca, KKTC’de düzenlenecek olan dört farklı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı etkinliğine üye ülkelerin katılımının önemine de vurgu yapan Bakan Özersay, önümüzdeki aylarda Teşkilatın 2018 etkinlik takvimi uyarınca ‘İkinci Biyolojik Çeşitlilik konularına ilişkin Kapasite Artırımı ve En İyi Uygulamalar Çalıştayı’, ‘Koruma Bölge Sistemleri Çalıştayı’, ‘Eko-sistem Servisleri Çalıştayı’ ve ‘Dördüncü Eko-turizm Uzman Grubu Toplantısı’nın ülkemizde gerçekleştirilmesinin planlandığını hatırlattı.

Bakan Özersay Tacikistan’da gerçekleşen toplantı marjında çeşitli üye ülke heyet başkanları ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

KKTC’nin 2012 yılından bu yana gözlemci ülke olarak yer aldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kuruldu. 2015 yılında 3 yıllık gözlemci ülke statüsünün süresi tamamlanan KKTC’nin gözlemci üyeliği 2015 yılında yenilenmişti. Örgütün kuruluşu ertesinde Müslüman Kıbrıs Türk toplumu olarak örgüt çalışmalarına dahil edilen KKTC, 2004 Annan Planı referandumu ertesinde alınan bir karar ile “Kıbrıs Türk Devleti” adıyla bahse konu çalışmalarda yer almaya başlamıştı.