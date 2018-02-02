ÖZERSAY GÖREVİ DEVRALDI!

Dışişleri Bakanlığı binasında gereçekleşen devir teslim töreninde Özsersay ve Ertuğruloğlu birer konuşma yaptı.

Devir teslimde ilk konuşması yapan Tahsin Ertuğruloğlu, Kudret Özersay’ın son derece Kıbrıs konusunda vakıf birisi olduğunu anımsatarak, “Kıbrıs konusunun son derece kritik bir sürece gireceği bu aşamadan, bakanlığın emin ellerde olacağını vurgulamak isterim” dedi.

Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini ikinci kez yaptığını ve bakanlık personelinin çok çalışkan, ciddi ve disiplinli bir kadrosu bulunduğunu anlatarak, bu açıdan Kudret Özersay’ın şanslı olduğunu söyledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanlığı’nın çok yabancı olduğu bir yer olmadığını ve bakanlıkta daha önce birçok defalar birlikte çalıştığı personelin bulunduğunu anımsattı.

Özersay,“ Bir makam olarak değil, bir görev olarak aldığım bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım . Halkın ve ülkenin çıkarlarını en iyi şekilde koruyarak bu görevi yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.