ÖZERSAY İNGİLTERE'DEKİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere’deki temaslarını sürdüyor.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “dün akşam Birleşik Krallık Lordlar Kamarası’nda düzenlenen panelde geçen yıllar içerisinde AB’nin yanlış tutumu nedeniyle yitirilen fırsatlar ile Brexit’in yaratacağı olası fırsatlar üzerine bir konuşma yaparak soruları cevaplandırdım. İmkan olan her platformda Kıbrıs Türkünün sesini duyurmak için çalışmaya devam”ifadelerini kullandı.