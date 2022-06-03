Özersay: Karar birkaç saatte alınmış bir karar değildir

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT’de katıldığı programda son gelişmeleri değerlendirdi…

Serdar Denktaş’ın evinde yapılan toplantıyı değerlendirirken, toplantının toplumsal mutabakat anlamında insanlara umut olduğunu söyledi.

Özersay “Biz sine-i milleti bu süreçte yapacağımız temaslar olarak tanımladık. O nedenle de Sayın Denktaş’ın davetini olumlu karşıladık. Siyasi görüşlerimiz farklı, Kıbrıs meselesi çözümüne ilişkin yaklaşımlarımız farklı ama memleketin geleceği hepimizin gailesi, kaygısı. Tekrar bir araya gelinebilir. Kamuoyunda da olumlu bir karşılığı oldu. Çünkü ülkenin geleceği konusunda kaygı duyan, farklı siyasi görüşlerde de olsa birliktelik ister, umut ister” dedi…

HP milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın Parti Meclisi’nden çıkan sine-i millete dönme kararına rağmen vekillikten istifa etmeyeceklerini açıklamasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özersay şöyle konuştu:

“Sine-i millet kararı birkaç saatte alınmış bir karar değildir. Bu konu öncelikle Parti Meclisi’nde vekillerin de yorum yazabileceği, görebileceği şekilde tartışmaya açılmıştır. Sonrasında sosyal medyaya düşmüştür. Dolayısıyla basından öğrendiklerine dair iddiaları bu nedenle doğruyu yansıtmıyor, üyesi oldukları Parti Meclisi’nde onların da katılımıyla tartışıldı. ardından yapılan oylamada %71 oranında sine-i millet kararı çıktı. Siyasi partilerde parti meclislerinin alacağı kararlar bağlayıcı olur. Milletvekilleri olarak bizler Halkın Partisi vekilleri olarak seçildik. Meclis’te partinin vekili olarak görevdedir. Bugüne kadar birlikte mücadele ettiğim iki arkadaşım da bağımsız olarak değil, HP’nin vekili olarak meclistedir” dedi…

Özersay, Meclisin bugünkü durumundamecliste durmaya devam etmenin olan biteni kanıksamak ve normalleştirmek anlamına geldiğini de söyledi…

BRT