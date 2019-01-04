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ÖZERSAY NEW YORK'A GİDİYOR

ÖZERSAY NEW YORK'A GİDİYOR

Özersay New York’a gidiyor

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay önümüzdeki hafta başı temaslarda bulunmak üzere New York’ta olacak.

Bakan Özersay, BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması tartışmalarının ve akabinde Güvenlik Konseyi’nde ele alınıp karara bağlanacak rapora ilişkin istişarelerin en yoğun şekilde yapılacağı haftada hem BM yetkilileriyle hem de ilgili ülke temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

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