Özersay Reuters’e konuştu

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’la Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında yaptığı röportaja yer verdi.

“Kıbrıslı Türkler doğalgaz uyuşmazlığını sonlandırmaya çalışıyor” başlığı ile yayınlanan Reuters’in haberinde Dışişleri Bakanı Özersay’ın Washington’da Trump yönetimi ve bazı Kongre üyeleriyle yaptığı temaslar ertesinde bölgede muhtemel bir istikrarsızlığı önlemeye dönük görüşler ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Reuters röportajda, Doğu Akdeniz’de doğalgaz bakımından şu anda devam eden durumun adil olmayan bir noktada bulunduğunu aktaran Özersay’ın, “Kıbrıslı Rumlar bir çözümden önce de doğalgaz rezervlerini çıkarıp kullanabilirken, Kıbrıslı Türklerin bu kaynaklardan ancak çözüm olması durumunda ve çözümden sonra yararlanması yaklaşımı ve en kısa sürede değişmesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

Haberde Avrupa enerji politikaları uzmanı Georgetown Üniversitesi öğretim üyesi profesör Brenda Shaffer’den Kıbrıs Türk tarafının doğal gaz konusundaki son girişimleriyle ilgili olarak alınan görüşe de yer verildi.

Shaffer, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı bir dönemde Kuzey Kıbrıs’ın doğal gaz konusunda bir uzlaşıyı zorlamasının makul ve anlaşılır olduğuna dikkat çekti.