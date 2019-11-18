ÖZERSAY, YILDIZ KENTER İÇİN TAZİYE MESAJI YAYIMLADI...
Özersay, Yıldız Kenter için taziye mesajı yayımladı
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yıldız Kenter’in ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı.
Özersay, paylaşımında, “Türk tiyatrosu bir duayenini daha kaybetti maalesef, yeteneği ve duruşuyla herkesin saygısını kazanmış olan Yıldız Kenter büyük bir kayıp oldu. Tiyatronun başı sağolsun, bu güzel insan ışıklar içinde uyusun” ifadesini kullandı.
Etiketler : Kudret Özersay, Yıldız Kenter, ölüm, taziye mesajı
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