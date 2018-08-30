ÖZERSAY, ZAFER BAYRAMI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 30 Ağustos’un bir ulusun ayağa kalkıp onuruyla dimdik durmasının simgesi olduğunu vurguladı.

Özersay, 30 Ağustos zafer bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Özersay mesajında, “Ülkelerinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda ederek bir ulusun ayağa kalkıp onuruyla dimdik durmasının simgesidir 30 Ağustos zaferi. Bunu başaran Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum”ifadelerini kullandı.