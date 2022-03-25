Özersay: Zamlar orantısız ve ekonomik akıldan yoksun

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yapılan zamların orantısız ve ekonomik akıldan yoksun olduğunu belirtti.

Özersay, daha fazla fonla gelir elde edeceğini düşünen Maliye’nin aslında kayba uğrayacağını ifade etti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, katıldığı bir televizyon programında hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

HP’den yapılan açıklamaya göre, partigenel başkanı Kudret Özersay Maliye’nin gelir artırmak amaçlı yaptığı zamların piyasayı daraltacağını ve beklentinin aksine Maliye’nin gelirlerini daha da düşüreceğini kaydetti.

“İçinden geçtiğimiz dönem nedeniyle bazı konularda fiyat artışı, zam yapılabilir. Ancak alınan kararlar ekonomik akıldan yoksundur. Çünkü orantısız bir zamla karşı karşıyayız” diyen Özersay, alınan zam kararları nedeniyle piyasada, Güney’den gelip satın almalarda küçülme olacağını, haftada bir restorana, meyhaneye giden insanların ayda bir gitmeye başlayacağını belirtti.

Özersay, daha fazla fonla gelir elde edeceğini düşünen Maliye’nin aslında kayba uğrayacağını ifade etti.

Özersay zamlarla vatandaşın fakirleştiğini bu gidişle hiçbir sektörün ayakta kalmayacağını belirtti.

BRTK