ÖZERSAY'DAN ÇANAKKALE ZAFERİ PAYLAŞIMI

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü nedeniyle Boğaz Şehitliğinde düzenlenen törenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özersay #ÇanakkaleGEÇİLMEZ etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Anadolunun dört bir yanından gelip, 1915’te bağımsızlık ve özgürlük için canını feda eden Çanakkale şehitlerinin izinden yürüyerek Boğaz’da sıra sıra yatan evlatların huzurunda saygı duruşundaydık..

Modern bir Cumhuriyet yaratmak için savaşan başta Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”