"ÖZERSAY'DAN HAREKETİMİZİ ŞEREFLENDİREN BİR İFADE DAHA GELDİ!"

KKTC bayrağını yakan ELAM, Dışişleri Bakanı Özersay’ı hedef alan bir açıklama yaptı. Özersay’ın KKTC bayrağının yakılması olayını BM’ye taşımasını eleştiren ELAM, “Özersay’dan hareketimizi şereflendiren bir ifade daha geldi” dedi



Güney Kıbrıs'ta, KKTC bayrağı yakan ELAM partisi Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı hedef alan bir açıklama yaptı. Özersay’ın KKTC bayrağının yakılması olayını Birleşmiş Milletlere taşımasını eleştiren ELAM, “Özersay’dan hareketimizi şereflendiren bir ifade daha geldi” dedi. ELAM’dan yapılan açıklamada “ELAM’lıların ne işgal kumaşına/bezine ne de işgalcinin herhangi bir simgesine saygı duymayacağını akıllarında iyice tutsunlar” denildi. İşte ELAM’ın resmi sitesinden yayınlanan ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ı hedef alan açıklama: İşgal makamlarından ve özellikle de Kudret Özersay’dan hareketimizi şereflendiren bir ifade daha geldi. Özersay, sahte devleti kınama yürüyüşünde işgal paçavrasını yaktıkları için ELAM üyelerine karşı gerekli önlemlerin alınmasını istiyor ayrıca konu hakkında Birleşmiş Milletler ile istişarelerde bulunmak istiyor. ELAM bir kez daha işgal makamlarının hedefinde bulunuyor ve bu adada Türkiye ile buradaki kuklalarının yegane sorununu teşkil ettiğini ortaya koyuyor. Yıllardır hükümetlerin ve siyasi partilerin başaramadıkları şeyi ELAM bu ülkenin siyasi sahnesindeki birkaç yıllık varlığıyla başarmıştır. İşgalcilerin yegane sorunu olmamız bizim için şereftir! Bu topraklarda hala işgalcilere karşı duran ve onlara boyun eğmeyen Helenler olduğu hususundaki net mesajı her Özersay’a gönderiyoruz. Asla “iyi çocuk” olmayacaklar hala mevcuttur çünkü tahammül etmemek için onurlu olmayı öğrendiler! ELAMlıların ne işgal kumaşına/bezine ne de işgalcinin herhangi bir simgesine saygı duymayacağını akıllarında iyice tutsunlar!



