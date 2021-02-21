Özersay’dan kabine değişikliğine eleştiri

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasının toplum sağlığını tehlikeye atan bir adım olarak nitelendirdi… Toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren bir krizi yönetirken, kamuoyunun desteğini alan, güven duyulan bir bakanın görevden alınmasının yanlış olduğunu ifade eden Özersay, eğer söz konusu toplum sağlığıysa devamlılığın önemine dikkat çekti.

Özersay, “Hükümetin iki aylık ömrü içinde kabine içinde güven duyulan tek bakan Sağlık Bakanı’ydı. Sayın Bakan’ın eksiği ve yanlışı vardı ama kendisine bir kamuoyu desteği ve güveni de vardı. Toplum salgını için ciddi bir tehdit oluşturan bu krizi yönetirken en önemli şey kamuoyunun desteğini almaktır.

Bunun için de kamuoyuna düzenli, anlaşılır, açık bilgi vermek gerekir. Bunların hiçbiri yapılmadığı için de sadece Sağlık Bakanı’na güven duyuluyordu. Bu anlamda baktığımızda görevden alma meselesi sorumluluk sahibi bir yönetici davranışı değildir.” ifadelerini kulandı. Başbakan’ın görevden almaya gerekçe olarak Sağlık Bakanı’nın yorulmasını gösterdiğini hatırlatan HP Genel Başkanı, “Bizim hükümette olduğumuz dönemde Sayın Ali Pilli kalp spazmı geçirdi. O dönemde alınmamışken şimdi bu iddiayla kendilerini haklı çıkarma çabaları inandırıcı olmaktan çok uzaktır.” İddiasında bulundu. Özersay, Halkın Partisi olarak tek endişelerinin toplum sağlığına dair olduğunu belirterek Kriz yönetiminde devamlılığın önemine vurgu yaptı.

Özersay, “Temaslı takip ekibinden Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na varıncaya kadar birçok ekip var. Ekipte değişiklik yapılmayacağını söyleseler bile en azından biliyoruz ki Sağlık Bakanlığı Müsteşarı değişecek. Bu da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı’nın değişmesi anlamına gelir. Bu yaratılan durum çalışanlar arasında da bir rahatsızlığa neden olacaktır. Hükümet bu hamlesiyle mücadeleyi de riske atmış oldu” diye konuştu.