Özesay :Panik yapmayalım, soğuk kanlı olalım evet ama gerçekten artık hepimizi endişelendiriyorsunuz.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından PCR testlerinin durdurulması ile ilgili açıklama yaptı.

Özersay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''Sağlık Bakanı’nı “bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır” deme noktasına getirdiniz madem ki, hükümet olarak salgına karşı mücadeleye yeterince sahip çıkamıyor, Sağlık Bakanlığı’na destek olamıyor, Halk sağlığını krizi yönetemeyerek tehlikeye atıyorsunuz demektir. Panik yapmayalım, soğuk kanlı olalım evet ama gerçekten artık hepimizi endişelendiriyorsunuz.''