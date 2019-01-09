Özge'nin omzu çıktı!

Ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün İstanbul'da etkili olan kar yağışından nasibini aldı.

Özge Ulusoy’un İstanbul’daki kar yağışının ardından kayganlaşan zeminde düşünce, omzu çıktı.

Hemen hastaneye giden model, “Ani bir ters hareket oldu. Şu an omzum yerinde... Biraz istirahat ve dikkatli davranmakla sıkıntım kalmayacak. Kara ve buza dikkat edin” diyerek Instagram’da takipçilerini uyardı.