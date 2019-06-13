ÖZGÖÇMEN'İN KATİL ZANLISI KKTC'YE TESLİM EDİLDİ!

2018 yılında cianyete kurban giden sanatçı Hasan Işık Özgöçmen'in cinayet zanlısı Pakistan Uyruklu Muhammad Salman BM aracılığıyla Rum tarafından teslim alındı.

Dışışleri Bakanı Kudret Özersay'ın açıklaması şöyle:

"Uzun süredir BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafıyla yürütmekte olduğumuz diyalog sonucunda bugün itibariyle sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayeti zanlısı Pakistan Uyruklu şahsı az önce BM aracılığıyla Rum tarafından teslim aldık. Aynı zamanda Rum tarafında işlenmiş olan bir cinayetin zanlısı olan Gürcistan vatandaşı şahısları da yine az önce BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına teslim ettik.

Bu pratik bir düzenleme olarak iki taraf arasında diyalog yoluyla işbirliği yapılmasını mümkün kılmış olan bir gelişmedir. Bu adanın hangi tarafında işlenmiş olursa olsun suçların cezasız kalmaması adına bunu önemsiyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."