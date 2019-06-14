ÖZGÖÇMEN'İN KATİL ZANLISI YARGI ÖNÜNDE!
Salman’a 3 gün tutukluluk
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Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı yargı önünde..
Heykel ve seramik sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’i öldürüp Kıbrıs’ın güneyine kaçan ve dün Rum Yönetimi makamlarınca iade edilen Pakistan uyruklu Muhammed Salman, İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Yargıç Dilşah Karayel huzurunda görüşülen cinayet davasında zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verildi.
53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in cesedi 30 Eylül’de İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken arasındaki ormanlık alanda bulunmuştu.
Özgöçmen’in boğularak öldürüldüğü açıklanmıştı.
Etiketler : Hasan Işık Özgöçmen, katil zanlısı, yargı
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