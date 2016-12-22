ÖZGÜR :'KOOPERATİF MERKEZ BANKASI’NDA İYİ ŞEYLER OLMUYOR'

"Bu tablo böyle devam ederse vahim sonuçlar doğuracak, bugün değilse yarın."

Özgür, "Bu dönemde Serdar Denktaş’a önemli görevler düşüyor. Bu tablo böyle devam ederse vahim sonuçlar doğuracak, bugün değilse yarın. Reformlar yapılmazsa Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi de zarar görecek" dedi

CTP milletvekili Birikim Özgür, "Kooperatif Merkez Bankası’nda iyi şeyler yapılmadığını" savundu ve "Merkez Bankası’na burayı denetlemesi konusunda çağrı" yaptı. Merkez Bankası'na çağrı yapan Özgür, "Kooperatif’i lütfen mercek altına alın, denetleyin ve siyasi mülahazalarla orada birtakım işler yapılmasına müsaade etmeyin" dedi. Özgür şöyle devam etti; "En basitinden bankada ihtiyaç fazlası istihdamların yapıldığını biliyoruz. Diğer yandan dün kamuoyuna da yansıyan bir habere göre çalışanlarla toplu iş sözleşmesi imzalanmış ve çalışanların maaşlarına, soysal hak ve menfaatlerine yüzde 10 oranında artış getirilirken, maaş barem tablosu da yeniden güncellenmiş. Bu koşullarda Türkiye Cumhuriyeti’nin faiz ödemesi için ayırdığı kaynağı kullanma niyetinizin olmadığı, bu kaynağı kullanmayacağınız, kullanamayacağınız ayan beyan ortadadır."

'Müsrif bir yönetim'

Özgür, "unutulan kamu borçlarının bu hükümette yeniden gündeme geldiğini de söyleyerek, Merkez Bankası aracılığıyla 3 kez borç alındığını belirtti. “Halkın sizin müsrifliğinize tahammülü kalmadı” diyen Özgür, “Maliye’yi küçük bir parti algısına dönüştürdünüz” şeklinde konuştu. Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan Özgür, 13. maaşların ödenmesine de değindi. Özgür, maaşların üç önce- üç gün sonra ödenmesi üzerinden şov yapıldığını savundu.

'Reformlar yapılmıyor'

Hükümetin yürürlüğe girmesi gereken yasalar konusunda da çuvalladığını söyleyen Özgür, “Eğitimde eylem planı ağustosta yapılacaktı. O da yapılmadı. eğitim sorun var, kaos var. Eğitim, Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilemiyor, bakan ve ekibi yönetir gibi yapıyor” dedi. Kamu Görevlileri Yasası’na da değinen Özgür, “Bu yasa da geçmedi. Çalışma saatlerinin ekim ayında düzenlenmesi gerekirdi. Bu da yapılmadı” diye konuştu.

'Hükümet halktan kopuk'

Hükümetin düzenlediği çalışma saatlerini eleştiren Özgür, şöyle devam etti: “Bu hükümet ülke gerçeklerinden kopuk, kamu yönetimini yeniden yapılandırmadan yoksun bir hükümettir. Hükümet, bırakın Türkiye ile imzalanan protokol konusunda Kıbrıs Türk halkının yararını gözetme konularda da ikilem içinde. Hükümetin yerlerde sürünen bu performansından mutlu değiliz. Rakiplerimizin güçlü olmasını istiyoruz. Bu işin böyle gidemeyeceğini en iyi bilen Maliye Bakanı ve ekibidir."

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