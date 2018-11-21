ÖZGÜR VE MİROĞLU ANILIYOR

Merhum politikacılar Özker Özgür ve Salih Miroğlu 13’üncü ölüm yıl dönümlerinde yarın anılıyor.

CTP Genel Başkanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan ve Birleşik Kıbrıs Partisi kurucularından olan Özker Özgür ve merhum eşi Zehra Özgür için Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarları başında saat 09.30’da anma töreni yapılacak.

Özker Özgür’ün 13’üncü, eşi Zehra Özgür’ün ise 10’uncu ölüm yıldönümleri nedeniyle yarın akşam piyano resitali de düzenlenecek.

Eser Öktem’in vereceği piyano resitali, saat 19.00’da Naci Talat Barış ve Dostluk Evi’nde yer alacak.Merhum politikacı Dr. Salih Miroğlu da ölümünün 13’üncü yıldönümünde yarın anılacak.

Ulusal Birlik Partisi’nin eski Genel Sekreterlerinden, eski Bakan ve Milletvekilli Miroğlu için yarın saat 10.30’da Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek.