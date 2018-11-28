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ÖZGÜRGÜN 3. KEZ BABA OLDU

ÖZGÜRGÜN 3. KEZ BABA OLDU

Özgürgün kız babası oldu

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KKTC Eski Başbakanı, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, bugün kız babası oldu. Naz Tanem Özgürgün doğdu.

Üçüncü evliliğini manken-oyuncu İnci Pars Özgürgün ile yapan Hüseyin Özgürgün, ilk evliliğinden de bir kız bir erkek çocuk babasıydı.

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