ÖZGÜRGÜN 3. KEZ BABA OLDU
Özgürgün kız babası oldu
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KKTC Eski Başbakanı, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, bugün kız babası oldu. Naz Tanem Özgürgün doğdu.
Üçüncü evliliğini manken-oyuncu İnci Pars Özgürgün ile yapan Hüseyin Özgürgün, ilk evliliğinden de bir kız bir erkek çocuk babasıydı.
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