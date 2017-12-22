ÖZGÜRGÜN BOŞANDI!

Hüseyin - Dilek Özgürgün çifti anlaşınca mahkeme boşanmayı onayladı.

Medyaya da gündem olan Hüseyin - Dilek Özgürgün çifti bugün yapılan duruşmada resmen boşandılar.

Alınan bilgiye göre tarafların mal paylaşımında anlaştıktan sonra çiftin boşanma kararı onaylanırken Hüseyin Özgürgün’ün eski eşine 2018 Nisan ayına kadar 250 Bin Sterlin ödeyeceği öğrenildi.

Bu paranın da halen inşaat halinde olan Beylerbeyi’ndeki binanın satışından elde edileceği bildirildi.

Mahkeme çiftin Gönyeli’deki evinin ise Hüseyin Özgürün’de kalmasına karar verdi.