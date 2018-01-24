ÖZGÜRGÜN DENESİN!

CTP, HP, TDP ve DP dün yaptıkları koalisyon görüşmesinin ardından sürpriz bir açıklama yaptı. Teamül gereği, hükümet kurma görevinin Özgürgün’e verilmesini istediler, ancak CTP, TDP ve HP, UBP ile hükümet görüşmesi yapmayacak

“ÖNCE UBP”

Dörtlü koalisyon görüşmelerine dün, TDP Genel Merkezi ev sahipliği yaptı. Toplantıda koalisyon için ilerleme sağlandığı ancak, tam hazır noktada olunmadığı belirtildi. Dört başkan da, “teamül gereği ve zaman kaybetmemek adına, UBP hükümet kurmakla görevlendirilmeli” kararı aldı, cumhurbaşkanına iletti. Dört parti başkanı bugün DP merkezinde bir araya gelecek

KARARLILIK SÜRÜYOR

Dört başkan da, kararlılıkla koalisyon görüşmelerinin devam ettiğinin altını çizdi. Özersay, “Olasılıklardan mahrum kalmadan ve mağdur yaratmamak adına, Özgürgün deneme yapmalı”, Erhürman, “Doğru olan, UBP’nin kurmayı denemesi”, Özyiğit, “Her şey hazır aşamasında değiliz, çalışıyoruz”, Denktaş, “UBP görev alsın, bu teamül uygulanmalı” dedi

ÖZGÜRGÜN GÜÇLÜ HÜKÜMET VURGUSU YAPTI

Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümeti kurma görevinin teamül gereği UBP’ye verilmesini istedi. Özgürgün, buna rağmen, güçlü bir hükümet modeli çıkmayacaksa, ana muhalefet olarak görev yapmaktan gocunmayacaklarını belirtti. YDP de görevin Özgürgün’e verilmesini istedi

Akıncı bugün Özgürgün’le görüşecek

GÖRÜŞME BUGÜN

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ü bugün yeniden kabul edecek. Görüşme, saat 11.00’de başlayacak. Akıncı’nın bugün Özgürgün’e hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.