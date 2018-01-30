ÖZGÜRGÜN GÖREVİ İPTAL ETTİ!
Özgürgün, hükümet kurma görevini iade etti
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Ulusal Birlik Partisi Genel başkanı Hüseyin Özgürgün hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanın Mustafa akıncı’ya iade etti. Akıncı saat 13.00’te görevi CTP lideri Tufan Erhürman’a verecek.
Akıncı: Teamül yerine getirildi. Güven oyu alabilecek çoğunluk modeli Özgürgün başkanlığında kurulamamış oluyor.
Etiketler : Hüseyin Özgürgün
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