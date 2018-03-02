ÖZGÜRGÜN İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI!

Başbakan Tufan Erhürman, basını bilgilendirme toplantısının ikincisini gerçekleştiriyor.

Ayşe GÜLER

Başbakan Tufan Erhürman, basını bilgilendirme toplantısının ikincisini gerçekleştiriyor.

Toplantı saat 11.00’de Başbakanlık Bakanlar Kurulu Basın Odası’nda başladı.

Başbakan Erhürman’ın açıklamaları şöyle:

Kıbrıs Sorunu…

Anastasiadis’in dün itibariyle yaptığı açıklamalara bakıldığında, hiçbir şekilde bu açıklamaların görüşme sürecinin başlaması açısından yapıcı değildir. İleri sürdüğü ön şartlara bakıldığında, görüşme sürecinin yeniden başlamasına takoz koyduğunu söylemek gerekiyor. Ön şartlar, doğrudan doğruya kendi söyledikleriyle çelişiyor.

Hukuksuzluklar, yolsuzluklar…

PGM Müdürü ile bu hafta içerisinde bir araya geldik. Hem polis hem de Başsavcılığın ellerinde olan yolsuzluğa ilişkin iddiaları içeren dosyalarla ilgili bilgi aldım. Bir gün sonra bu bilgiyi bana verdi.

Bazı gazetelerde de çıkmıştı… 2010 ve sonrasında açılan soruşturmalardır. Önemli bir kısmı İrsen Küçük’ün başbakanlığın döneminde, Başbakanlık Denetleme Kurulu’na aktarılan, polise gönderilen konulardır. Çok büyüğü CTP dönemine ilişkindir.

İlk dosya, Romanya üzerinde İngiltere’ye ihraç edilmesi hellim ile ilgili rapor: Dosya Başsavcılık tarafından ‘mesele yok’ denilerek kapatıldı…

İkinci dosya: Telekomünikasyon Dairesi Milenyum telefon kartları. Bu dosyadan mahkum olan sanıklardan hiçbiri CTP’nin mensubu değildir. Başka partilerle ilgili kişiler söz konusu, politik malzeme yapmayacağım. Bir sanık 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.

4. dosya: Meclis Başkanı Bozer’in oğluna ait şirkete ait muhasebe kayıtlarının basına sevk edilmesi…

Dosya mesele yok denilerek kapatıldı.

Mali yılı hesaplarının denetimi….

Başsavcılık tarafından kapatıldı…

Öğrenci taşımacılığı ile ilgili ikamet belgeleri…

21 Mart 2016 tarihinde Başsavcılığa iletildi.

Tahsin Ertuğruloğlu hakkındaki dilekçeler… Mesele ile ilgili soruşturma başlatıldı. 16 Mayıs 2017 Meclis komitesi’nden evrak talep edildi, alındı.

Kemal Dürüst hakkında HP’nin verdiği dilekçe… Ercan ile ilgili sözleşmenin 4 yıl uzatılmasına yönelik…

Mesele ile ilgili soruşturma başlatıldı, devam edildi..

Geçitkale-Meriç Lefkoşa enerji nakil hattı, Geçitkale Havaalanı’nın kapatılması…

Dosya Başsavcılık tarafından mesele yok denildi, kapatıldı…

Kıb-Tek’in üçüncü etap ihale etabı…

Başsavcılık tarafından ‘mesele yok’ denilerek kapatıldı…

Gübre davası… Başsavcılık ‘mesele yok’ denilerek, kapatıldı.

Caner Acemoğlu adına yasaya aykırı tapu kaydı yapılması… Şu anda siyasette olan bir isme 2800 TL para cezasına çarptırıldı…

Sayıştay Başkanlığı’ndan alınan, polis tarafından soruşturulması istenen meseleler

Hali arazilerle ilgili dosya… Girne dosyası Başsavcılık tarafından kapatıldı… Mağusa dosyası görüş bekliyor.

Yardıma muhtaç olmayanlara yardım yapılması-2010-İskele’deki dosyalar 2014’te savcılığa gönderildi, henüz dava numarası alınmadı. Mağusa dosyası 2014’te Savcılığa gönderildi. Girne’de soruşturma yapılmadı.

2012 Lefkoşa fidanlığı ile ilgili rapor-dava görüşülüyor.

LTB’deki inceleme ara raporu: 1 sanık 15 bin TL para cezasına çarptırıldı

Karayolları Dairesi raporu, Başsavcılığa gönderildi.

40 bin TL akaryakıt -2010’da görüş için başsavcılığa gönderildi.

D. Belediyesi-Görüş için Başsavcılıkta…

Akdoğan Belediyesi- 1 sanık 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mara Monte dosyası… 2012’de Başsavcılığa gönderildi.

LTB’nin 2008-2011 Mali Yılı Sayıştay Raporu: Cevap vermeyenlere ilişkin dosya 2016’da görüş için Başsavcılığa gönderildi.

Mağusa Belediyesi 2011-2015 MAGEM’e yapılan katkılar dosyası: 2017’de Başsavcılığa gönderildi.

2008-2014’te yolluk beyan ödemelerine ilişkin-tahkikat devam ediyor.

Yenierenköy Petrol İstasyonu-tahkikat tamamlandı, dosya görüş için Başsavcılığa gönderilecek.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi rapor: Tahkikat sürüyor

Şu anda devam eden tahkikatlarla ilgili Başbakanlık sürekli takipte olacak. Geçmişte, görüş istenen ama hala Başsavcılıkta duran dosyalarla ilgili de alınan bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak.

Başbakanlık geçmiş hükümet döneminde kullandığı amblemle ilgili dosya….

Başbakanlık ilk defa bu amblemi geçtiğimiz hükümet döneminde kullanılmıştı. Çok sayıda evrak bastırıldı. Hangi kurumun hangi amblemi kullanacağına dair yasa var. Bunun maliyeti 31 bin 540 bin TL’dir. Bu yasaya aykırı amblemdir. Kullanılması yasaya aykırıdır. Bunlar çok sayıda elimizdedir. Zarf olarak, kart olarak, Başbakanlık olarak çaresizlik içerisindeyiz.

Bu harcama yasaya aykırı bir harcamadır. Başbakanlık gerekli girişimleri yapacak. Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık’ta geçmiş dönemdeki harcamalara ilişkin inceleme var. Diğer bakanlıklarda da soruşturma sürüyor.

Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanan olamadı

Denetimli Serbestlik Yasası Kasım 2016’da yürürlüğe girdi, Aralık 2016’da laboratuvar yandı. Bu yasadan yararlanmak isteyenlerin bir takım mükellefiyetleri var… İdrar ve kan testi verilmesi gerekiyor, 14 günde bir gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu yasadan yararlanacak 13 kişi, Aralık 2016’dan bugüne hiç kimsenin idrar ve kan testi yapılamadı. Yangın nedeniyle teçhizat olmadığı için yapılamadı.

Üzgünüm ama biz bu yasayı “Saldım çayıra, Mevlam kayıra’ şeklinde uyguladık. Başsavcı ile görüştüm. Bu kişilerin bu haktan yararlandırılmasını istedim, görüş aldım. Benimle aynı görüşte olduğunu söyledi. Bu olaydan haberinin olmadığını da söyledi. 1 yıldır gayri ciddi yaklaşım devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlık gerekli çalışmayı başlattı.

Yenierenköy Belediyesi

Yenierenköy Belediyesi gündemimizde… Şu anda belediyede 112 personel var. Ekim 2017’den beri maaşlar ödenmiyor. 20 milyon TL’lik borcu var. 2017’de ödenmeyen maaşlar olduğu için gider rakamları net değil. 2016 verilerine göre, tüm gelirin yaklaşık yüzde 99’u personel giderlerine gidiyor. Nereden çıktı bu personel durumu? 2005’te 27 belediye. 2009’da 25, 2010’da 98… 2014-2016’da 117…

Yenierenköy Belediyesi hem ne olacağı hem nasıl bu durumuna geldiğini araştırıyoruz.

Pazartesi çalışmalar tamamlanacak. Bu geçiş dönemi nasıl olacak, merkezi idare yerel yönetim içim müdahil olacak… Orta vadede nasıl yakındaki belediye ve belediyelerle birleştirme yoluna gideceğimize bakıyoruz. Salı günü Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelecek, ne yapacağımız konusunda karar üreteceğiz.

Taşkent Köy Kooperatif Raporu…

Ciddi çalışma yaptık. Şu anda poliste, gerekli girişimi yapılıyor.

Vatandaşlar, 1 ay içinde en geç mevduatlarını alabilecek.

Suçlarla mücadele konusu…

Geçtiğimiz hafta, cezaevini ziyaret etmiştim. Polis Genel Müdürlüğündeki soruşturmalarda kötü muamele iddiaları gündeme geliyordu, iddialar o ziyarette de dile getirildi. PGM Müdürü’ne konuyu aktardım, kapsamlı bir çalışma için girişim başlatacağımı söyledim. Delilden sanığa gitme yolunu izleyeceğiz… Bu konudaki yasa çalışmalarını iletmesini istedim. 7 taslak iletti. İnsan hakları ve dünyadaki uygulamaları incelemelerini istedim.

Bilgi Edinme Hakkı Yasası…

Son hükümet döneminde bilgi edinme hakkına ilişkin kurul çalışma yapmamış, atama yapılmamış. Bu kurul bir an önce oluşturulacak, çalışmaya başlayacak.

Nüfus sayımı

Çalışma yaptık. 2017 için Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 351. 965… Ama beni tatmin eden bir projeksiyon değil. Bu konuda bütçeye 5,5 milyon TL’lik kalem koyduk… Türksat’ın yürüttüğü bir çalışma var, bu çalışma biterse evlere kapanmamız gerekmez. Çalışmanın 1,5-2 yıllık bitme süresi var. DPÖ’nün nüfus sayımı için öngördüğü tarih 2 Aralık 2018’dir…Ama izlenecek yola karar vermedik. Bakanlar Kurulu son sözü söyleyecek.

Müşavirlik…

Müşavirlik konusu teknik kurula gitti. 2. Toplantısını yaptı. Bütçe bittikten sonra yasa tasarısı Meclis’e gelecek.

Polisteki kadro eksiği…

Şu anda 2718 kadro, 1993’ü dolu. 725 münhal kadro var. İçerdeki polislerin büyük oranı, sivil hizmet görevlisi gibi çalışıyor. Eğer kamudan, 257 sivil memur takviyesi yapabilirsek, bu kadar sayıda polis dışarıya çıkarabilecek. Personel Dairesi’nden bu konuda çalışma yapmasını istedim.

Yolsuzluk dosyalarının gecikmesi…

Hemen her kurumda, personel eksikliği var. Sadece gecikmelerin bundan kaynaklandığını düşünmüyorum. Biz aktif olarak paylaşacağım. Bu dosya benim için şimdi açıldı. Neden bu kadar zamandır Başsavcılıktaki dosyaların ilerlemediğini soracağım. Yürütme organı özellikle bu konuda yeterince motivasyon yaratamadı. Her adımda takip edeceğiz. Hiçbir personel eksikliği 2009’da istenen görüşün, 2018’de gelmemesini açıklayamaz…

Özgürgün ile ilgili soruşturma başladı!

Özgürgün’ün hesap hareketlerine yönelik Para Kambiyo Dairesi rapor hazırladı, dosya savcılığa gitti. Bu konuda rakam açıklamayacağım. Hesap hareketlerini gözlemledi, Özgürgün ile ilgili rapor savcılığa gitti, soruşturma başladı.

İnsan kaynakları çalışması…

Bir yanda kamuda fazla personel var. Çok fazla mesai ödüyoruz. Ama daha fazla istihdama ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Ama doğru düzgün personelin etkin kullanılmasına yönelik çalışma yaptırmadık. Şu anda Personel Dairesi çalışıyor.

Başsavcılığın kapattığı dosyalar…

Başsavcılığın kapattığı dosyalarda neden kapatıldığı da ayrıntılı olarak belirtiliyor. Rapor, 2013’te geliyor ama kapanan dosyalarla ile ilgili kimse açıklama yapmıyor.

Bütçeye ‘hane halkı yardımı’ konusu…

Başbakanlıktaki ‘örtülü ödenek’ değil. Hane halkı kaleminin nasıl kullanıldığına dair rapor istedim, dosya şu anda önümde. Cumhurbaşkanlığı’ndaki ‘örtülü ödenektir’… 500 bin TL’lik ödenek, ‘örtülü ödenek’ değil. Hüseyin Özgürgün dönemindeki veriler de araştırılıyor. Herhangi bir tespit olursa, hepsini basınla paylaşacağız. İlk nazarda kullanmaya hiç niyetim yok. Herhangi bir kulübün rakı gecesinde bir yardım yapmayacağım. Bu ödenek, Başbakan'ın değil, Başbakanlığın ödeneğidir. Başbakanlıkta bu ödenek her zaman vardı. Diğer bakanlıklardaki ödenekleri soracağım.

Zamlar konusu…

Seçimden önce, Serdar Denktaş’ın zamların yapılması gerektiğine ilişkin defalarca açıklamaları vardı. Harçlarla ilgili zamlar, sessiz sedasız yapılmadı, aslında gümbür gümbür geliyordu. Hayat pahalılığında ciddi sıkıntı var. Maliye ile Ekonomi Bakanlığı çalışmalarını yapıyor.

Yenidüzen