ÖZGÜRGÜN MAHKEMEYE ÇAĞRILDI
2.5 aydan beri yurt dışından bulunan Özgürgün 10 Ocak’ta mahkemeye çağrıldı
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Meclis kararıyla dokunulmazlığı kaldırılan KKTC’nin eski Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün 10 Ocak’ta mahkemeye çağrıldığı bildirildi.
Savcılığın bu girişimi üzerine Özgürgün’e tebligat yapılacağını ancak 2.5 aydan beridir yurt dışında olduğu için bunun gerçekleşmediği öğrenildi.
Savcılık, İstanbul konsolosluğu aracılığıyla girişim yapacak
Başbakanlığı döneminde banka hesaplarında döviz ve TL cinsinden yüklü miktarlarda para yatırıldığı gerekçesi ile dokunulmazlığı kaldırılan Özgürgün yasa dışı hiçbir işim yok demiş ve kendini savunmaya hazır olduğunu belirtmişti.
Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez bir eski Başbakan’ın mahkemeye çağrılması büyük ilgi uyandırdı.
Etiketler : Hüseyin Özgürgün, mahkeme, çağrılma
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