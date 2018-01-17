UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın seçim sonuçlarını beğenmediğini ancak, UBP içişlerine karışarak, bunu dışa vurduğunu söyledi

ÖZGÜRGÜN NAMUSUMUZ

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, “Hüseyin Özgürgün, UBP’nin namusudur” diyerek, Kudret Özersay’ın söylemlerinin UBP içişlerine müdahale olduğunu ve bunun etik olmadığını savundu. Oğuz, “Özgürgün büyük bir güven kazandı” dedi

SEÇİMDEN KORKMAYIZ

Oğuz: Son derece iddialıyım. Bugün seçim olsa, UBP yine tek başına iktidar iddiasındadır. Halkımız da bunu görüyor. Tüm ilçelerde ciddi bir moral var. Bu tabloyu yok sayarak, hükümet krizi yaratarak, UBP Genel Başkanını ötekileştirmeye çalışarak kimse bir yere varamaz

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Kudret Özersay istiyor diye, genel başkanları Hüseyin Özgürgün’den vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Özgürgün’ün, hem kurultay, hem aday belirleme süreci hem de genel seçimlerden güçlenerek çıktığının altını çizen Oğuz, “HP Genel başkanı, belli ki seçim sonuçlarını beğenmedi. Özgürgün gitsin, hükümet kurabiliriz diyor. Bu başka bir partinin içişlerine müdahaledir ki, bu etik değil” ifadesini kullandı.

“Bir partinin genel başkanı, o partinin namusudur” ifadesini kullanan Oğuz, 21 milletvekili ile seçimden zaferle çıkıldığını hatırlattı.

Oğuz, “Seçimden zaferle çıkmışız, tek başına iktidarı kıl payı kaçırmışız. Genel başkanımız varken, o başbakan olmasın demek, ben onu istemem demek doğru değil, etik de değil” diye konuştu.

Genç TV’de Aysu Basri Akter’in sorularını yanıtlayan Oğuz, UBP tabanının da genel başkanları Özgürgün’e yönelik bu tavırdan rahatsız olduğunu vurguladı.

Oğuz şunları söyledi:

“Sandıktan çıkan sonuçlar Özersay’ı tatmin etmemiş olabilir. Halka kızgın da olabilir. Bunları söyleyemiyor ama, hedefe sayın Özgürgün’ü koyuyor. Sayın Özgürgün ancak demokratik yollarla UBP başkanlığından gider. Özersay istedi diye gitmez. Şu anda da partisini aldığı noktadan ileriye taşıyan bir genel başkana sahibiz.”

Tek başımıza geliriz

Erken seçimle UBP’nin tehdit edilemeyeceğini belirten Oğuz, her koşulda UBP’nin erken seçimden güçlenerek çıkacağını söyledi.

Son seçim sonuçlarının da UBP’nin başarısını gösterdiğini ifade eden Oğuz, devamla şunları söyledi:

“Son derece iddialıyım. Bugün seçim olsa, UBP yine tek başına iktidar iddiasındadır. Halkımız da bunu görüyor. Tüm ilçelerde ciddi bir moral var.

Bu tabloyu yok sayarak, hükümet krizi yaratarak, UBP genel başkanını ötekileştirmeye çalışarak kimse bir yere varamaz. Biz HP’nin içişlerine karışmıyoruz. Sayın Özersay da UBP’nin içişlerine karışmamayı öğrenecek.”

“Kaosa izin vermeyeceğiz”

Oğuz, UBP’nin tarihi boyunca halkın çıkarını düşündüğünü belirterek, buı süreçten de kaos çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

UBP’nin başarısı ve diğer partilerin başarısızlığını içeren bir sonuç çıktığını anımsatarak, “Sen ben kavgasını bırakarak, ülkenin kaosa girmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

UBP’nin de “tek başına iktidar” inancı ile yola çıktığını ve mevcut tabloda özeleştiri de yaptıklrını anımsatan Oğuz, “Ezici bir üstünlükle sandıktan çıktık” hatırlatmasını yaptı.

“Bizi istemeyeni biz de istemeyiz”

Sık sık, “UBP’yi istemeyiz, Özgürgün’ü istemeyiz” açıklamaları yapıldığını söyleyen Oğuz, “Bunları söyleyenler, seçimdeki kendi başarısızlıklarını geri plana itme, hedef şaşırtma derdinde. Önce kendi içlerinde kendi tabanlarına hesap versinler” dedi.

Halkın UBP dışında bir partiye güçlü destek vermediğini vurgulayan Oğuz, “Şimdi bu başarısızlığı gizleyerek, başka koalisyon formülleri için çalışmak da bu halkı cezalandırmak anlamı taşıyor” diye konuştu.

“Zafer UBP’lilerin…”

Oğuz, UBP’nin bir bütün olarak seçimde hazır olduğunu, manifestosunun halktan destek aldığını belirterek, “Halk bize inandı. İnanmasa, bu desteği alamazdık. Bunu tüm partilerin görmesi gerekiyor” dedi.

Oğuz şöyle devam etti:

“6 partinin meclise girdiğini unutmayalım. Bir önceki seçim sistemi olsa, 23 vekil çıkaracaktık. Nereden bakarsanız bakın, UBP başarılı.

Mevcut seçim sistemini yapan da kullanan da memnun değil. Mutabakatla seçim sistemini değiştirdik. Şimdi yeniden bir mutabakat sağlanırsa, bu kadar oyun yanmayacağı, daha çok insanın oy kullanacağı bir sistem için çalışmamız gerekiyor.”