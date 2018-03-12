ÖZGÜRGÜN'DEN DESTEK SÖZÜ!

"Gelir ve giderlerin dengelenmesi muhalefet olarak bizim de destek vereceğimiz bir konudur, bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı söylüyoruz. Devletin gelirlerinin artırılmasındaki çalışmaları olumlu bulursak destek vereceğimiz kesindir."

Meltem SONAY

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2018 Mali Yılı Bütçesi’ne ilişkin Genel Görüşme başladı. İlk sözü UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün aldı.

Özgürgün’ün ifadeleri şöyle:

“Biraz revize edilmiştir ama bütçenin büyük bölümü bir önceki Hükümet Dönemi’nden… Seçim sonrası oluşturulan yapının halk iradesinin tersine bir yapı olması bir şeyler söylenmesini gerektiriyor.

Sayın Cumhurbaşkanı bu Hükümet’in ‘benim yüzümden’ kurulduğunu ifade etmiştir…

Gelir ve giderlerin dengelenmesi muhalefet olarak bizim de destek vereceğimiz bir konudur, bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı söylüyoruz. Devletin gelirlerinin artırılmasındaki çalışmaları olumlu bulursak destek vereceğimiz kesindir.

İktidardayken başka, muhalefetteyken başka olmadık. Esas sıkıntı, muhalefetteyken başka, iktidardayken başka söyleyenlerdedir…

Örneğin belediyeler konusu…

Belediye yapısının temelden düzeltilmesine ilişkin yapılacak çalışmalara bizim destek vermememiz mümkün değil. Biz de bu konuda çalışma başlatmıştır. Muhtarların partilerden bağımsız olmasına ilişkin düzenleme yapılırken, belediye başkanlarının da bağımsız olmasını söylemiştir.

Küçücük ülkede, küçücük belediyelerin bir de siyasetle uğraşmasının bugünlere gelmelerinde etkisi vardır.”

“İktidar çok konuşuyor, konuşmak yerine iş yapmalı”

“Ülkedeki belediye reformuna başlayacaksak, belki de bunun bu noktadan başlaması gerekir.

27 sayısı evet var ama 4’lü koalisyonun ciddi sıkıntıları olduğunu herkes bilmelidir. Biz körü körüne kara muhalefet yapmayız.

Başlarken çok yanlışlar yapmışlardır. Çok konuşmak yerine daha çok iş yapmak lazım. Konuşmak muhalefetin işi, iktidarın iş yapması lazım. Arkadaşlar çok konuşuyor.

‘Ödenekleri’ çok sert eleştiren dünün muhalefeti, şimdi artırıyor… Dün muhalefette olan yarın iktidarda olabilir. Sizi sıkıntıya sokacak olan dün başka, bugün başka fikirde olmaktır. Sizin yerinizde ben olsam ve bu ödenek için bu kadar eleştiri yapmış olsam bunu kaldırırdım.”

“Açık çek… Getirin Sayın Angolemli’yi Meclis Başkanı yapalım”

“İç Tüzüğü değiştirip Sayın Angolemli’yi Meclis Başkanı yapacaksanız ona da itirazımız yok… Sayın Angolemli akrabamızdır da…

Değiştirin yapalım, açık çek. Ama ben Teberrüken Beyi de severim, askerlik arkadaşımdır.”

“DAÜ’de yasak kaldırıldı ama yasak varken siyaset yapanlar?..”

“DAÜ’de siyaset yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Bu yasak vardıysa o zaman düne kadar siyaset yapıp oradan maaş alanlar var… Tamam bu yasak bugünden sonra kaldırıldı. Yasak varken siyaset yapıp siyasete geçenlerin durumu ne olacak… Hukukçular ne diyecek. Akademik kadro dışındakilerin siyasete katılması da sağlanmalı mıdır, bu ayrı bir tartışma konusudur.

Düne kadar siyaset yasağı vardıysa, düne kadar siyaset yapanlarda sıkıntı var mıydı yok muydu… Bu konuda önceki uygulamaların hukuken Sayın Başbakan’dan duymak istiyorum ne olacak… Bu kafamda soru işareti…”

“Kıbrıs konusunda Hükümet ortak noktaları bulup bu noktalarda Meclis’in de desteğini alıp ortak hareket etmeli”

“Kıbrıs konusunda Hükümet ortak noktaları bulup bu noktalarda Meclis’in de desteğini alıp ortak hareket etmelidir.

Çözüm olmadan KKTC’de hiçbir şey olmaz diyenler vardı, bugünkü iktidarı oluşturanlar arasında da bunlar var. Hükümet Programı’na bu anlamda hiç bir şey yazılmaması olmaz.

Türkiye’de işgalci diyecek Güney, Tür Askeri çıksın, yerleşikleri gitsin diyecek, ben o zaman çözüm diyeceğim… Bu noktada zaten çözüme yaklaşılamayacağız kesin. E biz sessiz kalalım da günü geldiğinde bakarız tavrı Kıbrıs Türkü’nü de karamsarlığa iter, Rum tarafının keyfini beklemek olur. Rum tarafını uzlaşmaz tutumu nedeniyle bu görüşmeler sonuçsuz kaldı. En azından bunu bu Hükümet Programı’na yazsaydık.

Dış işleri Bakanı’nı yaptığı temaslar partisi adına mıdır, Hükümet adına mıdır?.. Hükümet’in bir bütün olarak bir siyaseti olmalıdır.

ASGARİ ÜCRET…

“Muhalefetteyken 3 bin 500’lerden bahsediyordunuz”

“Ülke siyaseti ve ülkemizin Hükümet- Muhalefet ilişkileri anlamında şunu söylemek lazım. İktidar doğru giderse muhalefet sadece eleştirir. Eleştiri de olumlu anlamda. Henüz daha çok yeni…

Bu hükümetin asgari ücretle ilgili muhalefetteyken söylediklerini, iktidardayken de söylemesi gerekecek. 3 bin 500’lerden bahsedenler vardı, muhalefetteyken… Şimdi ben çok merak ederim bakalım Hükümet ne yapacak. Tabi mantıklı rakam nedir, ne olmalıdır o başka bir şey ama muhalefetteyken salla gitsin, şimdi iktidara gelince apış kal…

Mesela makam arabalarının kullanımı ile neler söylenirdi… Şimdi ben çıkıp ne kullanırsınız bu arabaları, satın ilaç alın demem. Ama dün söyleyenler vardı, ortaklarından bunu söyleyenler vardı. Ülkenin makamları bizim için önemlidir. Eleştirirken bile bu makamlara saygımız vardır.”

Yenidüzen