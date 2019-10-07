ÖZGÜRGÜN'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan özel komitenin konu hakkındaki raporu da görüşüldü.

Oylamada YDP Milletvekilleri Bertan Zaroglu ve Erhan Arıklı red oyu kullanırken, DP Milletvekilleri salondan ayrıldı. Geri kalan tüm milletvekilleri evet oyu kullandı. UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığı 41 kabul, 2 ret ve 7 katılmayanla oy çokluğu ile kaldırıldı.