ÖZGÜRLÜĞE SAHİP ÇIKTILAR
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan utanç gününün ardından bu kez “Ülkücü” grubun karşısında özgürlüklere sahip çıkıldı.Kaynak: Özgürlüğe sahip çıktılar
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Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan utanç gününün ardından bu kez “Ülkücü” grubun karşısında özgürlüklere sahip çıkıldı. İlerici örgütlerin çağrısı ile Meclis yanında ve Afrika gazetesi önünde toplanan kalabalık bir grup “Kıbrıs’ta barış engellenemez”, “Yaşasın Basın Özgürlüğü”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Afrika Madımak olmayacak” sloganları atıldı. İki grup arasında Çevik Kuvvet görev yaptı. Eylemde TC Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine de sloganlar atıldı. Eylem olaysız tamamlandı.
Yenidüzen
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