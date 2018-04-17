ÖZGÜR'ÜN YÜZÜ GÜLECEK!

Dörtyollu cam kemik hastası Özgür Fidan’a uygun bir oda yapılması için beklenen cevap 11 yıl sonra geldi. Harekete geçen İçişleri Bakanlığı yeni yönetimi, Özgür için gerekli odanın ilk adımını attı

Hasan DÜZGÜN

11 yıldır devletten “küçük bir oda için” arazi isteyen Dörtyollu engelli vatandaş Özgür Fidan’ın hayallerinin gerçek olması için bir engel daha aşıldı. İçişleri Bakanlığı, ailenin talep ettiği araziyi, “sosyal konut arsası” olarak vermeyi kabul etti.

Haberin Havadis Gazetesi’nde yayınlanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı 11 yıl önce yapılan başvuruyu yeniden gündemine almış, Başbakan Tufan Erhürman da konunun bizzat çözülmesi için çaba harcanmasını istemişti.

Fidan’ın talep ettiği arazinin aileye sorunsuz verilmesi için tahsis edilen sosyal konut arazilerinden altyapı işlemleri için istenen 5 bin sterlin bulunması gerek. Zira İçişleri Bakanlığı, yasaları takip ederek, Özgür’ü ev sahibi yapmak istiyor. Ailenin acil olarak, devlete 2 bin 500 sterlin yatırarak araziyi devralması gerekiyor. Kalan 2 bin 500 sterlinlik kısım ise devlete taksitler halinde ödenebilir.

Yasal prosedür takip edilerek sonlandırılan işlem, “sosyal konut” arazisi olarak Özgür Fidan’a verilmesi şeklinde sonlandı.

Ailenin gücü yok

Özgür Fidan’ın babası Hüsamettin Fidan, oğlu Özgür Fidan’a acil olarak gerekli bir oda için mali güçleri bulunmadığını söyledi.

Ek odanın, ancak hayırseverler yardımı ile yapılacağını hatırlatan baba Fidan, şimdi 2 bin 500 sterlin ödeme güçlerinin de olmadığını söyledi. Baba Fidan, bu noktada da hayırsever vatandaşların el ele vererek, uzun yıllardır oğlunun hayalini kurduğu odaya kavuşabileceğini anlattı.

Para altyapıya harcanacak

Bakanlık, arazinin Özgür Fidan’a verilmesi için gerekli prosedürleri hızlı şekilde dün tamamladı. İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Aral Moral’dan alınan bilgiye göre aileden istenilen para altyapı için harcanacak. Altyapının tamamlanmasının ardından ise Özgür için gerekli odanın yapılabilmesi için ailenin önünde hiçbir engel kalmayacak.

Dosya 11 yıldır bekletiliyordu

Özgür Fidan’ın ailesi, Özgür’ün kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir odaya sahip olabilmesi için evlerinin yanındaki devlet arazisini almak için 11 yıl önce İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Havadis’in aile ve Özgür Fidan ile görüşerek olayı kamuoyuna duyurması sonrasında İçişleri Bakanlığı devreye girmişti. Bakanlığın devreye girmesi ile Özgür Fidan’ın oda için istediği arazinin önündeki engeller kaldırıldı.

Başbakanlık yakından takip etti

Haberin yayınlanması ile Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu, konu ile yakinen ilgilenerek Özgür’ün ailesiyle görüştü. İçişleri Bakanlığı’nın devreye girmesiyle birlikte dün Özgür Fidan’ın 11 yıldır beklediği arazi Fidan ailesine devredildi.

Özgür’ün hayatı kolaylaşacak

Fidan ailesine yardım etmek isteyen bir yardımsever, hayatını daha rahat yaşabilmesi için Özgür’e göre tasarlanan ve içerisinde banyo, tuvalet ve mutfak da bulunan odayı, devletin verdiği araziye yapacak. Özgür’ün hayatındaki engeller ortadan kalkacak

Havadis