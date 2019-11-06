ÖZKAN MİLLİ, NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Özkan Milli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi
A+A-
Pamuklu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan GZ 554 plakalı araç sürücüsü Özkan Milli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Etiketler : Pamuklu, trafik kazası, Özkan Milli
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.