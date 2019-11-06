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ÖZKAN MİLLİ, NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

ÖZKAN MİLLİ, NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Özkan Milli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi

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Pamuklu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan GZ 554 plakalı araç sürücüsü Özkan Milli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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