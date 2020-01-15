ÖZKAN'A GÖZYAŞLARIYLA VEDA!
Gözyaşları sel oldu...
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27 yaşındaki Cansu Özkan’ın cenazesinde gözyaşları sel oldu.
Lefkoşa’da önceki gün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak yaşamını kaybeden 27 yaşındaki Cansu Özkan dün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı. Özkan’ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Acılı anne Ferdiye Sav, taziyeleri güçlükle kabul etti. Cansu Özkan, İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı'na defnedildi.
Etiketler : Cansu Özkan, cenaze
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