Özkök: Türkiye orada KKTC ile yapayalnız bırakıldı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan tarihi oylamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı Kudüs kararının hukuksuz olduğu kabul edildi.

BM’de alınan karar; Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök tarafından değerlendirildi.

Ertuğrul Özkök Hürriyet gazetesindeki yazısında BM Genel Kurulu’nda Kudüs konusunda alınan kararla ilgili KKTC’yi örnek göstererek uyarıda bulundu. Özkök, “Birleşmiş Milletler’de oluşan bu 128 sayısına dikkat…Bu uluslararası ilişkilerde yeni bir matematik içtihadı olabilir” diye yazdı.

Özkök’ün yazısı şöyle:

ABD YAPAYALNIZ DA O GÜN TÜRKİYE ÇOK MU KALABALIKTI

ÖNCE tarihten küçük bir hatırlatma.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 18 Kasım 1983 günü toplanıp bir karar aldı.

Nedir o günün özelliği…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanından 3 gün sonrasıdır…

– BM Güvenlik Konseyi o kararda KKTC’ye ne diyor biliyor musunuz?

Diyor ki:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde kurduğunuz bu devlet hukuken geçersizdir. Bu kararı geri al.”

– Öteki devletlere ne diyor?

Diyor ki:

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göster.

Kıbrıs Cumhuriyeti dışında herhangi bir devleti tanıma.”

– Güvenlik Konseyi bunu kaç oyla aldı biliyor musunuz?

Sadece Pakistan karşı oy kullandı…

Ürdün ise çekimser kaldı.

Geriye kalan 13 üye bu karar doğrultusunda oy kullandı.

Yani Türkiye orada KKTC ile yapayalnız bırakıldı…

1983’ten 2017’ye 34 yıl geçti…

KKTC hâlâ orada…

Ama hâlâ onu Türkiye’den başka tanıyan bir ülke yok…

O GÜN YAPAYALNIZ BİR TÜRKİYE DİRENEBİLMİŞSE

YAPAYALNIZ bir Türkiye, nasıl ki KKTC kararını bugüne kadar sürdürebilmişse…

Amerika Birleşik Devletleri’ni arkasına almış bir İsrail de bunu sürdürebilir.

Evet dünya 5’ten büyüktür…

Ama unutmayalım ki “Dünyanın beşten büyük olduğunu” söyleyen ülke sayısı da 128’den çok azdır…

Bir de şunu unutmayalım.

Birleşmiş Milletler’in bu kararına oy veren 128 ülkenin küçümsenmeyecek miktarı da İsrail’i tanıyan ülkelerdir.

Diyeceğim şu:

Türkiye, bu olayda kazandığı öncülük rolünü şimdi Filistin’i İsrail ile masaya oturtmak ve ikili görüşmelerle bir çözüme ulaşılması için kullanırsa…

İşte o zaman dünya çapında bir iş başarmış olur.