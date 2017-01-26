ÖZMANEVRA'NIN PARMAĞI KIRILDI!

Mutluyaka kavşağında önüne atılan araca çarpmamak için yön değiştiren otomobil, aydınlatma direğine çarptı

Ahmet İLKTAÇ

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerindeki Mutluyaka kavşağında, önüne atılan araca çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil, çelik aydınlatma direğine çarptı. Kaza yapan otomobilin 44 yaşındaki sürücüsü Hüseyin Özmanevra’nın vücudunda kesikler oluştu, sol elinin orta parmağı kırıldı.

Kaza dün sabah saat 08.30’da Mutluyaka kavşağında meydana geldi.

Elde edinilen bilgilere göre, Hüseyin Özmanevra’nın kullanımındaki GG 652 plakalı Daihatsu marka otomobil ile Gazimağusa’ya doğru seyrettiği sırada, kavşak üzerinde durmayarak anayola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca, aracın kontrolünü kaybettiği ve yol orta refüjü üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Hüseyin Özmanevra ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Kaza sonucu araçta da büyük maddi hasar meydana geldi.

Kıbrıs