ÖZTEKİNER'E SON GÖREV!

Ülkemizin tanınmış doktorlarından Dr. Öztekin Öztekiner dün hayatını kaybetti. Öztekiner için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin eski başhekimlerinden Dr. Öztekin Öztekiner 78 yaşında hayatını kaybetti.

Törende konuşan Başhekim Bülent Dizdarlı, Öztekiner’in hekimlik mesleğinde her zaman güler yüzlü ve hoşgörülü biri olduğunu kaydederek, insanlarla iletişim konusunda uzman olan Öztekiner’in herkesin hayatına dokunduğunu söyledi.