Öztürkler: Sakıncalı kişilerin KKTC’ye girişlerini engellemek ve yasaklı göçmen ilan etmek için çalışma içerisindeyiz

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, BRT’de Haber Kritik programına katılarak, muhacerette hedeflenen yeni uygulamalar, Yeni Cezaevindeki projeler, Mekansal Adrese Kayıt Sistemi, Belediyeler Reformu, e-Vize uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Öztürkler, Ülke Güvenliği ve huzuru için göreve geldiği ilk günden itibaren ifade ettiği gibi bu konuda adım atığını ve atmaya devam edeceğini belirtti.

Halkımızın huzuru ve ülkede kayıtlılığın sağlanması adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz diyen Öztürkler, “Bu konuda gereğini yapmaya, adım atmaya devam edeceğim, geri durmayacağım” dedi.

Öztürkler, toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden veya edebilecek kişilere karşı gerekli yasal çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Ülke içerisinde suça karışmış, kamu huzurunu, güvenliğini tehdit eden ve kaçak şekilde kayıt dışı yaşayan kişilere yönelik yasal işlemlerin devam edeceğini ifade eden Öztürkler, bunun yanı sıra kendi ülkelerinde suça karışmış, mafyalaşmış, çeteleşmiş sakıncalı kişilerin ülkeye girişlerinin engellenmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bu hedefle ülkede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 2 hafta içerisinde yeni bir adım atacaklarını açıklayan Bakan Öztürkler, “esas olması gereken suça karışmış, mafyalaşmış kişilerin ülkeye girişlerine izin vermeyecek yapıları, mekanizmaları kurmak ve bu gibi sakıncalı kişileri yasaklı göçmen ilan etmektir. Bu konuda iki hafta içerisinde yeni bir adım atacağız” dedi.

Bakan Öztürkler, İçişleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde çalışılan ülkeye girişlerde E-Vize uygulaması projesinde teknik çalışmaların tamamlandığını da söyledi.

Öztürkler, E-vize uygulaması projesinin bütçelendirilmesi konusunda destek bulduklarını da belirtti.

Ülkeye girişlerde E-Vize uygulamasının çok önemli olduğunu ifade eden Öztürkler, “Bu ülkenin geleceği adına çok önemli bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Gelinen aşamada bütçesi tamamlandığı anda 1-1,5 ay içerisinde E-Vize uygulamasına geçebileceğiz. Televizyonlarda, radyolarda hep konuşuyor, anlatıyoruz. Benim için esas önemli olan projelerin, çağdaş sistemlerin hayat bulmasıdır. Konuştuğunuz kadar değil, ürettiğiniz kadar varsınız ”dedi.

Yerel yönetimlerde reform konusunda yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada da bulunan İçişleri Bakanı Öztürkler, Ad-Hoc Komite’nin geçtiğimiz haftalarda tamamlayıp sunduğu rapor üzerinde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Öztürkler, “Cumhuriyet Meclisi’ndeki tüm partilerle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ad-Hoc Komitesinden çıkan raporla ilgili tüm partilerle son bir değerlendirme yapıldı. Ağustos ayının ilk haftası bu çalışmaların artık belirli bir noktaya geldikten sonra ilgili komitede Meclis’te görüşülerek kısa sürede tamamlanması beklenmektedir. Hedef Ağustos’un birinci ve ikinci haftası kararın netleşmesidir. Zaten biliyorsunuz seçim tarihinde herhangi bir sıkıntı yok. 27 Kasım tarihinde yerel seçimlerin yapılması yönündeki seçim takvimi çalışıyor. Yerel yönetimlerde reform ve birleşmesi yönündeki çalışmalarda son adım Ağustos’un ilk haftasında atılacaktır” diye konuştu.

Öztürkler, belediyelerin katkı payları konusundaki sıkıntıların yarın Maliye Bakanlığında gerçekleşecek teknik çalışmada ele alınacağını da belirtti. .

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, şu anda Yeni Cezaevinde yaklaşık 100 civarı tutuklu bulunduğunu, bu aşamada Covid-19 tedbirleri çerçevesinde tutukluların önce Yeni Cezaevine gönderilerek belli süre bekletildiğini ve daha sonra mevcut cezaevine gönderildiğini ifade etti.

Bu ay içerisinde kademeli olarak Yeni Cezaevine geçiş sürecinin başladığını kaydeden Öztürkler, “Şuanda yeni cezaevinde mahkumlarımız ve tutuklularımız var. Yalnız tam randımanlı, istediğimiz noktaya gelebilmesi ile ilgili olarak da çalışmalarımız devam ediyor. . Kısa bir süre önce Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Gardiyan alımı ile ilgili olarak sınavımız yapıldı ve 20 Erkek 2 kadın gardiyan alımı ilgili süreç tamamlandı. Yeni cezaevinde kadro alımı ile ilgili taleplerimiz var” dedi.

Öztürkler, esas olarak üzerinde önemle durduklarının mahkumların topluma kazandırılması yönünde ortaya koyacakları ve uygulayacakları projeler olduğunu söyledi.

Hükümlülerin cezalarını çekmede, iyileştirilmesinde, emniyet, güvenlik ve disiplin ihtiyaçlarını dikkate alarak, bunun yanında insanlık onurlarını zedelemeden, yaşamla mücadelelerinde gerçek anlamda kendilerine katkı sağlayacak, ceza süreleri boyunca meşgul edici faaliyetler ile çok kapsamlı iyileştirme programlarını hayata geçireceklerini açıklayan Öztürkler: “Mesleğim Hazır,, Aynı Dili Konuşuyoruz, Şiddetsiz İletişim Mümkün, Sağlıklı Yaşam-Güçlü Toplum, Kadınlar Başarır, Çevre Bilinci Ve İklim Değişikliği İle Mücadele, Cezaevi Kütüphanesi, Eğitim Amaçlı Panel Ve Seminerler, El Emeği Haftası gibi belli başlıklarda yıllık müfredatlar da yer alacak projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Mahkumların toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlayacak koşulları sadece bina olarak değil, faaliyet, eğitim ve iyileştirme programları ile destekleyeceklerini ifade eden Öztürkler, “Yeni Cezaevine geçilmesi ile birlikte, daha önce de dile getirdiğim, en çok önem verdiğim konulardan biri olan Mahkumların Topluma Kazandırılması çalışmalarını artık yıllık plan ve süreklilik arz edecek bir sistemle yürüteceğiz” dedi.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi hakkında da bilgi veren Bakan Öztürkler, Projenin belli bir aşamaya geldiğini, çok önemli bir proje olduğunu bu hususta da belediyeler ve yerel yönetimler müdürlüğünün koordineli çalıştıklarını, iki aşamadan oluşan projenin cadde, sokak, yol isimleri, yapı numaraları, hane halkı verilerinin sisteme işlenmesi ve nüfus kayıt sistemleri ile eşleştirilmesi sonucunda devletin çok önemli bir dijital veri tabanına sahip olunacağının altını çizdi.

Bakan Öztürkler, “MAKS Projesini tamamlamak istiyoruz. Projenin tamamlanması ile çağdışı nüfus sayımlarında gerek kalmayacaktır. Çağdaş dünyanın gereği olan planlama ve doğru analiz yapma imkanlarımız artacak, ülkedeki, iş yeri, binalar, çalışan, öğrenci ve vatandaşlara ait güncel verilere daha sağlıklı şekilde ulaşabileceğiz” dedi

BRT