Özüşen:Halkın mağdur olmaması için çöp toplama çalışması yapıldı

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası’nın Gazimağusa Belediyesi’ndeki grevi sürüyor.

Grevin gerekçesi belediyede çalışanların maaş ve özlük hakları ile ek mesai alacaklarının zamanında ödenmemesi ve 32 personel alınması ..

Öte yandan Mağusa Türk Genel İş Sendikası, halkın daha fazla mağduriyet yaşamaması adına çöpleri toplama kararı aldı.

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen yaptığı yazılı açıklamada grevin 5 gündür devam ettiğini belirterek halkın mağdur olmaması adına çöp toplama çalışması yapıldığını belirtildi.

Grev gerekçelerinin çözüme kavuşturulması talebini yineleyen Özüşen, çalışanların mağduriyetlerinin giderilmemesi halinde grevin devam edeceğini vurguladı.

Köklü çözümün ancak gelir- gider dengesinin sağlıklı bir şekilde sağlanmasıyla olacağını vurgulayan Özüşen yazılı açıklamasında,”Grevin kaldırılması için Belediye Başkanı ile mutabakat imzalamayı istiyoruz. Mutabakatta, işe gelmeyenlerin Belediye ile ilişkilerinin kesilmesi, disiplin mekanizmasının çalıştırılması, tasarruf tedbirleri ve ay başı yapılacak maaş ödemlerinin aksatılmadan yapılması gibi maddeler yer alacak ve bu maddeleri içerecek bir mutabakatla anlaşmalı olarak grevimizi sonlandıracağız.” ifadelerini kullandı.