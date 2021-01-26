TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, eğitimin genelinin önemli olduğunu ama bu ülke için yükseköğrenimin farklı nedenlerle daha da önemli olduğunu ifade ederek, 1 Temmuz’da başlayan karantinasız girişler nedeniyle ve sonrasındaki 3 günlük gelişlerle bu sektörde büyük kayıplar verildiğini söyledi.

Aradan geçen zamanda atılan adımları sıralayan Özyiğit, “belki artık atılacak adımlar 0 vaka günlerine dönmemizi sağlar” dedi.

Özyiğit, kararların tüm paydaşlar tarafından alınması gerektiğini yineleyerek, aşılanmaya da hız verilmesinin aciliyetine değindi. Özyiğit, 0 vakaya ulaşılırsa hangi konularda açılım sağlanabileceğini anlatarak, geçen hafta üst kurulun kararlarının revize edileciğini söyleyen Başbakan Saner’i eleştirerek, bugün de halkın aynı güvensizlikle açıklama beklediğini belirtti. Başbakan Saner’in maskesiz ve mesafesiz toplantı katılımlarını eleştiren Özyiğit, topluma örnek olması gereken kişiler olarak kendilerinin daha da dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Özyiğit, dün başladığı duyurulan yüz yüze eğitime her gün daha az katılım olduğunu ifade ederek, iki öğretmen sendikasının iddialarını paylaşarak, bu iddialarla ilgili sorular yöneltti. Pandemi geçtikten sonra Eğitim sisteminin yeniden ele alınıp alınmayacağını soran Özyiğit, yeni bir eğitim reformunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.